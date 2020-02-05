BARCLAYS HEBT EVONIK AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 29 (25) EURBERENBERG SENKT BASF AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 66 (77) EURBERENBERG SENKT COVESTRO AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 32 (44) EURBERENBERG SENKT SILTRONIC AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 71 (70) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 256 (261) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT MTU AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 265 (300) EURLAMPE SENKT CTS EVENTIM AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 45 (43) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,60 (5,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,70 (4,60) EUR - 'OVERWEIGHT'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 39 (40) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BP AUF 570 (605) PENCE - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
BASF-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de