Obwohl die Zahl der Coronavirus-Infektionen weltweit steigt, nehmen die Unsicherheiten an den Märkten ab. Der Grund für die Kursgewinne ist trivial.

Der deutsche Leitindex verteidigt den größten Teil der gestrigen Vortagsgewinne. In der ersten Handelsstunde notiert der Dax lediglich 0,2 Prozent im Minus bei 13.250 Punkten.

Am gestrigen Handelstag stieg das Börsenbarometer um 1,8 Prozent und schloss bei 13.281 Zählern, ein Plus von 236 Punkten. Angesichts einer weltweit steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen überraschen solche Börsengewinne.

Der Grund für die Kurssteigerungen ist aber trivial: Die Wachstumsrate der Infektionen nimmt ab. Und das dürfte ausschlaggebend dafür sein, dass auch die Unsicherheit an den Märkten abnimmt. "Es dürfte nun nicht mehr lange dauern, bis auch der letzte Investor die abnehmende Infektionsrate extrapoliert und daraus schließt, dass der Wendepunkt bei der Anzahl der Infizierten bald erreicht ist", meinen die Analysten der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. Was aber auch bedeutet: Solch hohe Kurssteigerungen wie am gestrigen Dienstag bleiben eher die Ausnahme.

Frank Häusler von der Schweizer Bank Vontobel rät den Anlegern, die in Schwellenländern investiert sind, ruhig zu bleiben, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen langfristig wieder normalisieren dürften. "Der Nachholbedarf der Wirtschaft führt in der Regel zu einer Wachstumsbeschleunigung in den folgenden Quartalen", meint der Experte. Was bedeutet, dass etwa drei Quartale nach dem Infektionsgipfel eine Rückkehr zur Trendwachstumsrate erfolgen sollte.

Etwas Abwechslung vom Dauerbrenner-Thema der vergangenen Wochen - der Verbreitung des Coronavirus - versprechen die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Nachmittag (MEZ). Sie gelten als Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Von ihnen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Experten rechnen für Januar mit 156.000 neuen Stellen in den USA.

Blick auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...