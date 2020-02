Die Stimmung ist heftig eingebrochen, von Euphorie ging es binnen weniger Tage direkt in die Depression. Was das bedeutet, untersuche ich in Kapitel 03 meiner aktuellen Börsenbrief Ausgabe.Wie nehmen Sie die aktuelle Situation und Stimmung wahr?Auszüge und wichtige Indikatoren aus meiner Analyse für das Handelsblatt und meiner Interpretation:"Die Stimmung unter den Anlegern ist von 4,4 auf -2,3 eingebrochen. Ein so starker Stimmungseinbruch ist selten und ist in der Regel der Auftakt für eine längere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...