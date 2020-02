Der irische Verpackungshersteller Smurfit Kappa Group PLC (ISIN: IE00B1RR8406) steigert die Schlussdividende um 12 Prozent auf 80,90 Eurocent. Smurfit Kappa zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Eine Zwischendividende in Höhe von 27,9 Eurocent wurde bereits im Oktober 2019 bezahlt. Damit liegt die Gesamtdividende für das Jahr 2019 bei 1,088 Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch ...

