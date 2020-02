Das amerikanische Kosmetikunternehmen Coty Inc. (ISIN: US2220702037, NYSE: COTY) zahlt unverändert eine vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 27. März 2020 (Record date ist der 18. Februar 2020). Auf das Gesamtjahr gerechnet beträgt die Ausschüttung 0,50 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,64 US-Dollar (Stand: 4. Februar 2020) entspricht dies einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...