Bei Dietmar Deffner in der "Börse am Abend" war ich schon oft zu Gast. Mit Holger Zschäpitz habe ich zu Springer-Zeiten gemeinsam auf der Bühne gestanden, außerdem habe ich mich 2011 nur wegen des "Schuldensühners" bei Twitter angemeldet. Kein Wunder also, dass auch unser akustisches Terzett viel Spaß gemacht hat! Mein Gastauftritt beim Wirtschafts-Podcast "Deffner & Zschäpitz": 75 Minuten launiger Talk über Aktienkultur, Dividenden, ETF-Sparpläne, finanzielle Freiheit, Humankapital, meine erste Aktie, Opa Wilhelm, Rohstoffe, Spekulieren auf Kredit, Unilever, Tesla, Zalando und und und… Jetzt auf allen gängigen Plattformen oder gleich hier: Der Beitrag Launiger Podcast von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...