Der 40-tägige Ausstand hat am Gewinn des größten US-Autoherstellers gezehrt: Im vierten Quartal fällt ein Verlust in dreistelliger Millionenhöhe an.

Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat zum Jahresende aufgrund hoher Sonderkosten wegen eines Streiks rote Zahlen geschrieben. Im vierten Quartal fiel unterm Strich ein Verlust von 194 Millionen Dollar (176 Millionen Euro) an, wie GM am Mittwoch ...

