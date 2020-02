Nicht nur Studenten profitieren von Erasmus. Die EU ermöglicht auch Jungunternehmern den Aufenthalt bei Mentoren im Ausland. Wie man an das Geld rankommt, was Stipendiaten berichten.

Generationen von Studenten haben mit dem Austauschprogramm Erasmus Europa kennengelernt. Deutlich weniger bekannt ist, dass von dieser Förderung auch junge Unternehmer und Firmengründer (in spe) profitieren können. Dabei feierte Initiative Erasmus für Jungunternehmer 2019 bereits das zehnte Jubiläum. Ihre Bilanz: rund 14.000 Teilnehmer, Hunderte von neuen Firmen und Tausende geschaffene Jobs. Zu den Erfolgsgeschichten gehört die Berliner Konditorei Dilekerei. "Das Programm hat mich sehr geprägt", sagt Firmengründerin Dilek Topkara. "Es war rückblickend einer der schönsten Arbeitserfahrungen, die ich machen konnte."

EYE (Erasmus for Young Entrepreneuers) setzt auf den direkten Erfahrungsaustausch und "Learning by doing" vor Ort. Das Programm vermittelt jungen Unternehmern einen erfahrenen Gastgeber im Ausland. Die Stipendiaten werden mit bis zu 1100 Euro monatlich gefördert. Der Aufenthalt dauert maximal ein halbes Jahr. Während dieser Zeit soll der Nachwuchs die nötigen Fähigkeiten zur Leitung eines Kleinunternehmens erlernen, berufliche Kontakte im Ausland knüpfen und nebenbei die Vorzüge des europäischen Binnenmarkts am eigenen Leib erfahren.

EYE wirbt potenzielle Stipendiaten mit der "innerbetrieblichen Ausbildung in einem kleinen oder mittleren Unternehmen". Die Gastunternehmer sollen in erster Linie von frischen Ideen und neuen Perspektiven profitieren, erhalten aber auch eine Gratis-Arbeitskraft. Da lernt beispielsweise ein junger Italiener bei einem auf Menschenrechte spezialisierten Juristen in den Niederlanden. Oder eine Firmengründerin aus Litauen bekommt in Spanien Praxistipps, wie sie ihren Online-Shop für Gartenbauprodukte aufziehen kann.

Mit Erasmus zur ExistenzgründungTopkara gehörte 2009 zu den ersten Stipendiaten. "Die Firmengründung schwebte mir als Option vor, daher wollte ich auch gern daran teilnehmen", erinnert sie sich. Die Berlinerin hatte damals durch Eigenrecherche im Internet von dem neuen Programm erfahren. Sie wurde angenommen und arbeitete vom September 2009 bis März 2010 bei der englischen Konditorin Juliet Sear. Dann ging alles ganz schnell. "Nach dem Programm arbeitete ich noch bei führenden Konditoreien in London und gleich im Anschluss gründete ich 2013 Dilekerei in meiner Heimatstadt Berlin." Ihr Café in Berlin-Mitte ist am Wochenende geöffnet. Topkara gestaltet außerdem Torten für festliche Anlässe, hat ein Kochbuch geschrieben und betreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...