Dax 30: Wann sehen wir die 25.000? Der Dax auf dem Sprung zum nächsten historischen Hoch!

Die zurückliegenden 12 Monate haben, in Bezug auf meine jüngste Betrachtung vom 13.01.2019, eine sehr schöne Performance an den Tag gelegt. Damals hatte ich eine seitliche Ausrichtung als große Welle (II) prognostiziert. Dabei sollte sich diese Korrektur in Form eines Triangles ausbilden. Dax Langzeit, 02.03.2014 Diesem Anspruch scheint der deutsche Leitindex auch nachkommen zu wollen, wie die Charts es zeigen. Ungeachtet dieser Korrektur befindet sich der Dax in einer völlig intakten Aufwärtsbewegung, ...

