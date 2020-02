Es gibt nicht viele Werte, die heute am deutschen Aktienmarkt mit roten Vorzeichen notieren. Denn sowohl DAX wie auch TecDAX setzen ihre Mini-Rallye fort und klettern um 1,3 bzw. 2,3 Prozent. Wenn das Minus dann noch so deutlich ausfällt, wie aktuell beim Telekommunikationskonzern Telefonica, schaut man schon zweimal hin und sucht nach den Gründen. Die dürften heute vermutlich bei der US-Investmentbank Goldman Sachs zu finden sein. Denn deren Analyst Andrew Lee stuft in seiner jüngsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...