Der Pharmariese plant, sich von großen Teilen seines Arzneimittelgeschäfts zu trennen. Stattdessen will er sich stärker auf Krebsmedikamente fokussieren.

Der US-Pharmariese Merck & Co will sich von großen Teilen seines Arzneimittelgeschäfts trennen und sich künftig voll auf seine wichtigsten Wachstumstreiber konzentrieren. Die Bereiche Frauengesundheit, Biosimilars und ältere Medikamente sollen in eine neue, börsennotierte Gesellschaft abgespalten werden, kündigte Merck & Co am Mittwoch an. Das Produktportfolio des Konzerns mit Humanarzneimitteln würde sich mit diesem Schritt halbieren.

Merck & Co will dagegen seinen Fokus noch stärker auf Krebsmedikamente ausrichten. Dort sind die Amerikaner vor allem mit ihrer Krebsimmuntherapie Keytruda sehr erfolgreich, die eine der weltweit ...

