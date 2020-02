Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 7 Tage ohne Veränderung , AT&S +5,4% auf 19,31, davor 7 Tage im Minus (-17,48% Verlust von 22,2 auf 18,32), Semperit 0% auf 12,5, davor 6 Tage im Plus (7,57% Zuwachs von 11,62 auf 12,5), Rosenbauer -0,88% auf 45, davor 5 Tage im Plus (14,07% Zuwachs von 39,8 auf 45,4), Verbund +1,99% auf 47,2, davor 5 Tage im Minus (-5,13% Verlust von 48,78 auf 46,28), Österreichische Post +0,9% auf 33,7, davor 4 Tage im Minus (-6,18% Verlust von 35,6 auf 33,4). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Covestro (bester mit 2,01%), Alphabet-A (bester mit 3,48%), ADVA Optical Networking (bester mit 4,47%), Carl Zeiss Meditec ...

