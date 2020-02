Tesla: Folgt jetzt der Crash, oder läuft die Party weiter?

In meiner Ausgabe vom 11.09.2018 hatte ich bereits ein sehr dynamisches Ansteigen, der Teslaaktie, bis 975 € (1.62 Retracement; mittlerer Chart) prognostiziert. Dabei sollte der Zieleinlauf bis März 2020 erfolgen, wie das Zeitlineal des Charts es zeigt. Ganz so weit hat der schon fast wundersame Aufwind den Anteilsschein noch nicht steigen lassen. Tesla Inc. Langzeitchart, 11.09.2018 Doch die Party ist längst noch nicht zu Ende! Wie Sie es den Charts entnehmen können, habe ich mein Szenario dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...