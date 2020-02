Dass ein republikanischer Senator Trump für schuldig hält, ist ein Rückschlag für den US-Präsidenten - auch wenn es am Ergebnis nichts ändern dürfte.

Der US-Senator Mitt Romney will als bislang einziger Republikaner für die Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump stimmen. Romney machte am Mittwoch im Senat klar, dass Trump sich aus seiner Sicht des Machtmissbrauchs schuldig gemacht habe und Romney dementsprechend in der entscheidenden Sitzung im Amtsenthebungsverfahren an diesem Mittwoch gegen Trump stimmen werde. Trump habe sich eines "entsetzlichen Missbrauchs des öffentlichen Vertrauens" schuldig gemacht, sagte Romney.

Romneys Votum allein kann nicht zur Verurteilung und damit zur Amtsenthebung Trumps führen. Dafür müssten insgesamt 67 Senatoren für mindestens einen der beiden Anklagepunkte des Repräsentantenhauses stimmen. Ein Rückschlag ist Romneys Entscheidung für Trump aber allemal, denn er kann nun nicht mehr behaupten, dass das Impeachment ...

