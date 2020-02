Die Zinsen bleiben niedrig - jetzt kann es stark bergauf gehen

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Diskussion um das Corona-Virus ist zumindest an den Börsen nunmehr weitgehend beendet. Die großen Indizes wie der Dax und der Dow Jones sind nicht nur auf dem Wege der Normalisierung, sondern sind sogar dabei, neue Allzeithochs zu avisieren.

Das bedeutet auch, dass wir uns am Nebenwerte-Markt weiter positionieren können. Meine Methode beginnt jetzt noch einmal wichtiger zu werden.

So setze ich vor allem die technische Analyse ein, um Gewinner-Kandidaten zu identifizieren. Jahrzehntelange Erfahrung zeigt, dass das Geld vor allem in den großen Trends an den Märkten verdient wird. Große Trends haben die Eigenschaft, große Gewinne zu erzeugen, wenn sie nur lange genug laufen. Dies gilt vor allem für Aufwärtstrendphasen, die aller Erfahrung nach doppelt so lange laufen wie Abwärtstrends.

In Trends Geld verdienen

ISIN: DE0005933972, DE0008467416, DE0007203275

