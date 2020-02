Hunderte involvierte Ingenieure und Facharbeiter, Terrabyte an projektrelevanten Daten, eine Vielzahl von Lieferanten, Projekt-Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren und Investments in dreistelliger Millionenhöhe - nicht nur Engineering-Experten können sich vorstellen, wie viel bei solchen hochkomplexen Großprojekten schiefgehen kann.

Der vielzitierte Flughafen Berlin-Brandenburg ist das bislang abschreckendste und leider immer noch aktuelle Beispiel eines gescheiterten Großprojektes, wenn auch mit rund 6,6 Mrd. EUR Investitionsvolumen zugegebenermaßen deutlich größer. Wer die Literatur zum Flughafen Berlin auf Wikipedia studiert, erkennt einen Kardinalfehler, der sich von Anfang bis Ende durchzieht: Immer wieder haben verfahrensbeteiligte Interessengruppen während der Projektlaufzeit die Anforderungen verändert und umgeworfen - bis am Ende keiner mehr wusste, welches Ziel überhaupt erreicht werden soll.

Aus dem BER-Desaster lässt sich auch für den Bau verfahrenstechnischer Großanlagen Grundsätzliches lernen: Ob ein Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, steht und fällt mit der Organisation auf Kundenseite. Wie sauber ein Kunde die Projektplanung aufsetzt, entscheidet darüber, ob sich Probleme häufen und am Ende die Kosten explodieren.

Werfen wir also einen Blick darauf, welche Faktoren in den Phasen der Konzeptplanung, Beschaffung, Lieferung/Montage und Inbetriebnahme eine wesentliche Rolle spielen, um unter Kosten- und Zeitdruck dennoch die steigenden Qualitätsanforderungen im verfahrenstechnischen Anlagenbau zu erfüllen.

Exakte Leistungsbeschreibung als A & O

Es beginnt damit, dass Kunden ihre Ziele und Anforderungen klar definieren und in exakten Beschreibungen von Leistung und Projektumfang festhalten müssen. Das klingt wie eine Binse. Doch in der Praxis schleichen sich nicht selten Unklarheiten ein. Und wenn plötzlich Nebenziele in den Vordergrund rücken, sind Probleme vorprogrammiert.

Unklarheiten entstehen beispielsweise dann, wenn nicht alle Interessengruppen von vornherein in den Prozess eingebunden werden. Dazu zählen auf Konzernseite etwa Konzernstrategen, operative Geschäftsführung, Einkauf, Technik, Forschung sowie Marketing und Kommunikation. Hat der Bau einer Anlage politische Dimensionen oder sind Bürger betroffen, so müssen auch diese Stakeholder in die Kommunikationsplanung mit einbezogen werden.

In der Praxis steht das Zeitdruck-Argument oft einer optimalen Planung gegenüber. Doch wer denkt, aus Zeitgründen auf einen sauberen Planungsprozess verzichten zu können, bekommt die Quittung in der Regel hinterher. Zu spät Eingebundene torpedieren dann das laufende Projekt ...

