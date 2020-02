Am Ölmarkt wird auf eine weitere Reduzierung der Fördermenge durch die sogenannte "Opec+" spekuliert.Singapur - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Erholung vom Vortag fortgesetzt. Zuletzt habe eine weitere Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China für neuen Auftrieb gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 56,35 US-Dollar. Das waren 1,07 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte...

Den vollständigen Artikel lesen ...