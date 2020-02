Der heimische Öl und Gas-Konzern OMV hat den Konzernumsatz in 2019 um 2 Prozent auf 23.461 Mio. Euro steigern können - dies infolge höherer Verkaufsmengen im Bereich Upstream als Folge der Akquisitionen in Neuseeland, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie das Unternehmen mitteilt. Eine unvorteilhafte Entwicklung des Marktumfelds habe diesen Effekt teilweise kompensiert. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich leicht von 3.646 Mio. Euro in 2018 auf 3.536 Mio. Euro. Das Upstream-Ergebnis betrug 1.951 Mio. Euro (2018: 2.027 Mio). Infolge der Akquisitionen sei es zu höheren Abschreibungen in Höhe von -382 Mio. Euro gekommen, Netto-Markteffekte in Höhe von -80 Mio. Euro hätten auch das Ergebnis negativ beeinflusst, wie ...

