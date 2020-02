Guten Morgen, der DAX ist am Vortag regelrecht explodiert und bis fast 13.500 Punkte hochgezogen. Im nachbörslichen Handel konnte die Marke von 13.500 Punkten überschritten werden und vorbörslich notiert der DAX bei 13.580 Punkten höher. Der DAX dürfte also heute mit einem Gap-up von erneut rund 100 Punkten in den Handel starten. Wobei sich bei 13.077 Punkten bereits ein offenes Gap befindet. Außerdem bei 12.495 und 12.202 Punkten. Solange der DAX nun aber über 13.400 Punkten notiert, ist im weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...