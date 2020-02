Die Lenzing Gruppe hat die im Mai 2018 angekündigte zweite Pilot-Fertigungslinie für ihr Filamentgarn TencelTM Luxe fertiggestellt. Für den Bau der Anlage wurden am Standort Lenzing 30 Mio. Euro investiert. Mit der neuen Pilot-Fertigungslinie, die Mitte Dezember den Betrieb aufnahm, sind nun ausreichend Kapazitäten für kommerzielle Programme und weitere Applikationsentwicklungen verfügbar, so das Unternehmen. CEO Stefan Doboczky: "TencelTM Luxe eröffnet für Lenzing neue Märkte und trägt damit zur erfolgreichen Umsetzung unserer Unternehmensstrategie sCore TEN bei. Gleichzeitig setzen wir in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Innovation neue Standards im Luxus-Segment der Modeindustrie. Viele Luxusmarken haben bereits erkannt, welche Chancen sich für sie durch den Einsatz dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...