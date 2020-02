Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.02.2020 Kursziel: 3,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.11.2019: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,30 auf EUR 3,90. Zusammenfassung: ad pepper media International hat vorläufige Zahlen für 2019 veröffentlicht, die hohes einstelliges Umsatz- und sehr starkes Gewinnwachstum aufweisen. Das EBITDA belief sich auf EUR3,5 Mio. und lag deutlich über dem prognostizierten Bereich von EUR2,75-3,0 Mio. Alle drei Segmente trugen zur Steigerung des EBITDA bei. Die EBITDA-Marge stieg von 6,7% auf 16,1%, was die enorme operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells unterstreicht. Die liquiden Mittel stiegen um knapp EUR5 Mio. auf EUR25 Mio. Digitales Performance-Marketing bleibt ein Wachstumssektor, und wir gehen davon aus, dass ad pepper die operative Hebelwirkung seines Geschäftsmodells weiter ausnutzen wird. Alle drei operativen Segmente sind in guter Verfassung und haben ihre Umsätze und Margen im Jahr 2019 gesteigert. Für 2020E erwarten wir ein Wachstum des Konzerns um 9% und eine Ausweitung der EBITDA-Marge auf 16,8%. Angesichts der sehr starken Bilanz und des erwarteten freien Cashflows für 2020E von >EUR2 Mio. halten wir die Aktie mit einem EV/EBIT von 12 für 2020E für attraktiv bewertet. Sowohl die hervorragenden Zahlen für 2019 als auch die Wachstumsaussichten spiegeln sich nicht angemessen im Aktienkurs wider. Wir erhöhen unsere Prognosen für 2020E und die folgenden Jahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR3,90 (zuvor: EUR3,30). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.30 to EUR 3.90. Abstract: ad pepper media International has reported preliminary 2019 figures, which show high single digit revenue and very strong earnings growth. EBITDA amounted to EUR3.5m and was significantly above the EUR2.75-3.0m guidance range. All three segments contributed to the EBITDA increase. The EBITDA margin widened from 6.7% to 16.1%, which highlights the company's enormous operating leverage. Liquid funds rose by almost EUR5m to EUR25m. Digital performance marketing remains a growth sector and we expect the company to further exploit the operating leverage of its business model. All three segments are in good shape and increased their revenues and margins in 2019. For 2020E, we expect the group to grow by 9% and the EBITDA margin to widen to 16.8%. Given the very strong balance sheet and the expected 2020E free cash flow of >EUR2m, we believe that the stock is attractively valued at 2020E EV/EBIT of 12x. Both the excellent 2019 figures and growth prospects are not adequately reflected in the share price. We increase our forecasts for 2020E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR3.90 (previously: EUR3.30). We confirm our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20017.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.