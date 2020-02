Die Lösung von Valco Melton ist so konzipiert, dass sie sich problemlos in jede bestehende Linie integrieren lässt. Sie ermöglicht den Schutz vor Produktfälschungen sowie vor Produktschäden. Der Bereich E-Commerce wächst von Jahr zu Jahr - und damit auch Fälschungen und Produktpiraterie, was bei den Kunden zu Unsicherheit führt. Folglich müssen Hersteller ihre Verpackungslinien an diese Anforderungen anpassen, um eine sichere Produktlieferung an die Kunden zu ermöglichen. Valco Melton, Hersteller von Klebstoffspendegeräten und Qualitätssicherungssystemen, hat eine Komplettlösung entwickelt, mit ...

