Der französische Bankkonzern Société Générale (ISIN: FR0000130809) will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 30,72 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 7,16 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 50 Prozent des vergleichbaren Nettogewinns. Die ...

