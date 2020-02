Senior Analyst Florian König referierte auf dem Börsentag am 18. Januar 2020 in Dresden. In diesem Video führt er einige interessante Punkte auf, warum Aktien die besten Anlageklasse waren, sind und bleiben. Gerade in Deutschland wird diese Investment-Chance noch stiefmütterlich behandelt. Florian König plädiert für eine optimistische Aktienkultur in Deutschland.

