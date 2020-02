Wird die Generation Z auch im Job zur Generation Greta? Zumindest erweckt der Future Talents Report den Eindruck. Denn Nachwuchskräfte sind in umweltbewussten Unternehmen deutlich zufriedener als bei anderen.

Wenn es um den Job geht, hört das Umweltbewusstsein junger Nachwuchskräfte im Zweifel auf? Das stimmt nicht. Zumindest ist das das Ergebnis des "Future Talents Report", einer Studie von Clevis. Dafür hat die Unternehmensberatung über 4600 Praktikanten und Werkstudenten befragt, die im Schnitt 23 Jahre alt sind. So seien 93 Prozent von ihnen zufrieden in Unternehmen mit umweltbewussten Ausrichtungen. Gerade einmal 48 Prozent der Teilnehmer konnten das über Unternehmen mit gegenteiliger Ausrichtung sagen.

Für Studienleiterin Kristina Bierer ist das keine Überraschung, da für junge Menschen sinnstiftende Arbeitgeber immer wichtiger werden. "Umwelt- und Sozialbewusstsein spielt für die Generation Z eine wichtige Rolle. Aber das Engagement muss authentisch und darf etwa kein Greenwashing sein." Besonders zufrieden waren die Nachwuchskräfte der Studie zufolge etwa in den Bereichen Elektronik, IT und Telekommunikation. Am Ende des Rankings landeten Branchen wie die öffentliche Verwaltung sowie Medien & Marketing.

Neben dem ...

