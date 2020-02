Der Stahlkonzern ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687) gab am Donnerstag eine Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar (ca. 0,27 Euro) je Aktie bekannt. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2020 statt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 15,87 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,70 Prozent. Im Vorjahr wurden 0,20 US-Dollar bezahlt. Damit wird die Dividende um 50 Prozent erhöht. Der ...

