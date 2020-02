Dabei schlug vor allem ein Ertrag aus einem Immobilienverkauf in Luxemburg positiv zu Buche, wie das Traditionsunternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis von 33,9 Millionen im Jahr 2018 auf 80,4 Millionen Euro.Der Umsatz verringerte sich hingegen um 2,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...