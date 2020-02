06.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Novomatic (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) London/Gumpoldskirchen, 6. Februar 2020 (OTS) - Bei der jährlichen Vergabe des Global Gaming Award am Rande der weltgrößten Glücksspielmesse ICE Totally Gaming in London, gelang NOVOMATIC der Hattrick. Bei der internationalen Prämierung wurde NOVOMATIC zum dritten Mal in Serie als "Casino Supplier of the Year" ausgezeichnet. Im Rennen um die Titelverteidigung setzte sich das Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Gumpoldskirchen gegen neun ...

