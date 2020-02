Der Autobauer hat sein operatives Ergebnis 2019 um 0,8 Prozent erhöht. Für das laufende Jahr warnt Volvo-Chef Samuelsson vor den Folgen des Coronavirus.

Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat seinen Gewinneinbruch aus der ersten Jahreshälfte mit einem starken Schlussspurt fast aufgefangen. Das operative Ergebnis stieg 2019 gemessen am Vorjahr um 0,8 Prozent auf 14,3 Milliarden schwedische Kronen (1,36 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Allein im Schlussquartal wuchs das Betriebsergebnis um 17,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Kronen zu.

Unter dem Strich stand 2019 nur ein leichtes Minus um 1,8 Prozent auf 9,6 ...

