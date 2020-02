++ Europäische Aktien profitieren von Chinas geplanter Zollsenkung ++ DE30 gibt nach einem anfänglichen Anstieg nach ++ Allianz stellt Veröffentlichung der Quartalsberichte in Frage ++Die Ankündigung Chinas, die Zölle auf einige US-Importe zu halbieren, sorgt an den globalen Märkten für Optimismus. Die europäischen Aktien können nach den heutigen Anstiegen in Asien ihre Gewinne ausbauen. Aktien aus Österreich und Belgien outperformen. Der polnische WIG20 stellt eine Ausnahme dar, da dieser leicht in der Verlustzone notiert. Phil Hogan reist erneut nach Washington Der EU-Handelskommissar Phil Hogan wird heute zum zweiten Mal in weniger als einem ...

