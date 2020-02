Die WirtschaftsWoche ist beim European Publishing Award in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Insgesamt 60 Jurymitglieder aus 13 Ländern bewerteten knapp 250 Einreichungen.

Die WirtschaftsWoche ist beim European Publishing Award 2020 gleich doppelt geehrt worden. Deutschlands meistgelesenes Wochenmagazin für Wirtschaft gewann bei den Magazinen in der Kategorie "Economy", in der die besten Wirtschaftsmagazine Europas ausgezeichnet werden. Außerdem siegte sie in der Kategorie "Cover Concept", in der die Jury herausragende Gestaltungskonzepte von Magazin-Titelseiten prämiert.

"Wir erklären Lesern die Wirtschaftswelt und sagen ihnen, wie sie persönlich mit ihrem Vermögen und ihrer Karriere profitieren. Es freut uns ganz besonders, dass unsere Bemühungen, ein ganz neues, modernes Magazin zu machen, jetzt von einer so prominenten Jury ausgezeichnet werden," sagt Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche.

