Einladung zur Semperit-Werksführung. Am 15.2.2020 von 8 bis 12 Uhr findet bei Semperit Wimpassing an der Werksadresse Triester Bundesstraße 26 der "Tag der Lehre" statt. Schüler/innen und ihre Eltern (oder Onkeln, Tanten) können an diesem Tag Werksluft schnuppern. Semperit stellt die Lehrberufe vor, die man bei Semperit erlernen kann. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Gute Schuhe sind anzuraten. Wem die Anreise möglich ist, wer vielleicht in der Nähe wohnt, der sollte diese Gelegenheit wahrnehmen, um einen der renommiertesten Industriebetriebe Österreichs kennen zu lernen. Noch werden am Standort auch Handschuhe erzeugt. Auch wenn Semperit sich von dieser Sparte trennen will, wird das Unternehmen eine Zukunft haben. Da bei Semperit viele ...

