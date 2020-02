Die börsenotierte Marinomed Biotech AG und die University of Utah veröffentlichten wissenschaftliche Untersuchungen, die erste "Hinweise auf weitere signifikante Vorteile der Marinosolv® Plattform bei Augenerkrankungen im Bereich der Hornhaut liefern", wie Marinomed mitteilt. Die Studie ist in der internationalen Fachzeitschrift IOVS (Investigative Ophthalmology & Visual Science) nachzulesen. "Die neuen Daten zeigen einmal mehr die Effektivität sowie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unserer klinisch validierten Marinosolv® Plattform. Damit wurde erneut bestätigt, dass durch Marinosolv® ein bekannter Wirkstoff in einer neuen Indikation potenziell mit deutlichen Vorteilen für den Patienten zur Anwendung kommen kann", ...

