Die Wahl des Thüringer FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen von AfD und CDU wird rückgängig gemacht. Thomas Kemmerich verzichtet auf das Amt. Auch für FDP-Chef Lindner hat die umstrittene Wahl in Erfurt Folgen.

Der mit Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich will sein Amt nach bundesweiter Kritik zur Verfügung stellen. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt. Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Er wolle den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, begründete Kemmerich seine Entscheidung.

"Gestern hat die AfD mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen", sagte er auf einer Pressekonferenz. "Demokraten brauchen demokratische Mehrheiten. Die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen." Kemmerich sagte auf die Frage, ob er zu dem Schritt gezwungen worden sei: "Gezwungen hat uns niemand."

Auch für Parteichef Christian Lindner könnte die Wahl persönliche Folgen haben. Er will sich im Vorstand seiner Partei einer Vertrauensfrage stellen. Dafür habe er deshalb für Freitag zu einer Sondersitzung geladen, sagte Lindner am Donnerstag in Erfurt. Die Bundesführung der FDP müsse nach den Vorgängen um die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten neu legitimiert werden. Er wolle aber die Partei weiter führen.

"Thomas Kemmerich hat die einzig richtige, einzig mögliche Entscheidung getroffen", sagte Lindner zu dessen Ankündigung eines Antrags auf Auflösung des Parlaments. Binnen eines Tages habe er sich so aus der Abhängigkeit der AfD befreit.

Kemmerich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...