Montréal, Québec - (Newsfile Corp. - le 6 février 2020) - GOLO Mobile Inc. (TSXV: GOLO) (« GOLO » ou « la Société ») annonce de solides indicateurs clés de performance avant la publication des états financiers annuels de la Société et du rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Les indicateurs montrent une croissance importante par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui était la première année d'exploitation de la Société en tant que GOLO.

Les commandes des consommateurs provenant de toutes les marques de la Société, y compris les produits en marque blanche, ont dépassé les 152 000, représentant une augmentation de 137 %, en ce qui a trait aux commandes passées pour ramassage ou livraison à Montréal et Toronto, ainsi que les commandes mobiles passées dans certains aéroports importants des États-Unis. La gamme d'applications de la Société a enregistré plus de 143 000 téléchargements, soit une augmentation de 399 % par rapport à 2018. Le volume des commerçants au cours de la même période a augmenté de 228 % pour atteindre plus de 4 millions $. La base de marchands membres de la Société a augmenté de 113 % pour atteindre plus de 500, et le nombre d'utilisateurs actifs a augmenté de 48 % pour atteindre les 21 000.

« GOLO est au tout début d'un espace à croissance rapide et a été en mesure de démontrer à ses clients les améliorations continues et la commodité accrue des produits et services que nous offrons via une livraison respectueuse de l'environnement, dans les zones à forte densité de population sur notre application mobile et Web native », a déclaré Peter Mazoff, président et chef de la direction de GOLO Mobile Inc.

La Société a commencé à se négocier à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GOLO.V en juillet 2019. Les états financiers annuels 2019 complets et le rapport de gestion de la Société devraient être publiés en avril 2020.

À propos de GOLO Mobile Inc.

GOLO fournit l'éco-livraison d'articles de tous les jours aux individus dans des zones à forte densité de population. L'entreprise se concentre sur les tours de bureaux, les immeubles résidentiels, les campus d'entreprises, les hôpitaux, les aéroports et d'autres zones avec des populations appropriées. Elle offre aux gestionnaires immobiliers un engagement accru des locataires, ainsi que des opportunités de partage des revenus, et son API ouverte permet l'intégration dans les principales plateformes de gestionnaires d'immeubles.

GOLO offre à ses clients une variété de produits et de services de haute qualité à acheter à partir de ses applications natives mobiles ou basées sur le Web, offrant un gain de temps pour les tâches quotidiennes, telles que la commande mobile avant les repas et les repas au restaurant, les articles de pharmacie, les fournitures pour animaux de compagnie, les produits de nettoyage, et plus encore.

GOLO dessert actuellement les marchés de Montréal, Toronto et Chicago (États-Unis). GOLO est soutenue par des actionnaires institutionnels solides et des investisseurs en capital-investissement, notamment Blackstone et CVC Capital Partners.

GOLO Mobile Inc. est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GOLO.V.

NOTE AUX MÉDIAS:

Pour toute demande d'entrevue et/ou de complément d'information, veuillez communiquer avec Chantale Baar. Pour des renseignements sur les relations avec les investisseurs, contacter ir@goloir.com.

-30-

Information :

Chantale Baar, consultante en RP

Communications Chantale Baar

(514) 992-646

cbaar@communicationcb.ca

Source:

Stefani Balinsky, Marketing

GOLO Mobile Inc.

(514) 670-8219

stefani@golo.io

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/52202