LONDON, 6. Februar (WNM/ Financial Times) - Riesige Mengen an Öl-, Gas- und Kohlevorkommen dürften wohl niemals gefördert werden. Diese "gestrandeten Vermögenswerte" könnten bis zu 900 Milliarden US-Dollar ausmachen, schreibt die Financial Times. Die Emissions-Kritik globaler Investoren hat zu einer Verlagerung der Investitionen weg vom traditionellen Energiesektor hin zu erneuerbaren Energien geführt. Dieser Schritt wird zu einem großen Problem für Energiekonzerne wie Royal Dutch Shell, BP und ...

