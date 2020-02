Bayerns Ministerpräsident wünscht sich mehr Mut zum Strukturwandel und eine Rückkehr der Deutschland AG. Und Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin? Ist nicht gesetzt - sagt er.

Markus Söder ist seit März 2018 Ministerpräsident von Bayern und seit Januar 2019 Parteivorsitzender der CSU. Dem Bayerischen Landtag gehört der 53-Jährige seit mehr als 25 Jahren an. Bevor Söder Ministerpräsident wurde, war er unter anderem Finanz-, Umwelt- und Europaminister.

WirtschaftsWoche: Herr Söder, Sie kommen gerade von einem Besuch bei Präsident Wladimir Putin in Moskau zurück. Warum zieht der Kreml bayrische Ministerpräsidenten so magisch an?Markus Söder: Die Region Moskau und Bayern pflegen seit über 25 Jahren eine Verbindung. Hinzu kommt, dass die größten deutschen Investoren in Russland überwiegend aus Bayern kommen.

Die dürften sich allerdings über Ihre harte Haltung bei den Sanktionen wenig freuen.Es geht nicht darum, Lobbyismus zu betreiben. Doch wenn der Friedensprozess in der Ostukraine abgeschlossen wäre oder wenn Russland bei der Aufklärung des Mordes in Berlin voll kooperieren würde, könnten die Verbindungen noch besser sein.

Die Amerikaner machen gleichzeitig enormen Druck wegen der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Europa. Wird der Konflikt Ihrer Meinung nach weiter eskalieren?Es macht wenig Sinn, kurz vor der Fertigstellung dieses Projekts noch einmal alles grundsätzlich infrage zu stellen. Es ist natürlich zulässig, dass die USA ihre eigenen Interessen verfolgen. Aber wir dürfen sie schon in angemessene Balance zu unseren Vorstellungen setzen.

Deutschland gibt ja dem Druck der US-Gaslobby bereits nach und will den Bau von Flüssiggas-Terminals in Deutschland sogar subventionieren.Es ist nicht unvernünftig, Alternativen zu haben. Gerade weil die deutsche Energiepolitik ein Sorgenkind ist. Es ist ja deutlich erkennbar, dass der gleichzeitige Ausstieg aus Kernenergie und Kohle noch nicht mit einem schlüssigen nationalen Energiekonzept verbunden ist. Wenn es keinen Neustart gibt, wird es eng mit der Versorgungssicherheit und deutlich teurer werden. Es droht sogar eine Einteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen. Das würde den wirtschaftlich wichtigen Süden schwächen und zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums im ganzen Land führen.

Apropos amerikanisches Powerplay: Das kommt auch bei Huawei zum Tragen. Bundesinnenminister Horst Seehofer meinte kürzlich, ohne die Chinesen werde es noch Jahre dauern, bis man 5G in Deutschland habe. Der BDI distanziert sich jetzt von Huawei. Was ist Ihre Haltung?Es tut schon weh, dass es keine wirkliche deutsche Alternative gibt. Daran sieht man, dass manche Geschäftspolitik ...... bei Siemens ...... möglicherweise nicht im nationalen Interesse liegt. Es bräuchte eigentlich eine Reaktivierung der Deutschland AG.

Dieses faktische Kartell der Konzerne hatten wir ja schon mal, und es war nicht gesund fürs Land.Deutschland AG bedeutet für mich Förderung des starken und innovativen Mittelstandes. Dazu gehören auch die unzähligen Familienunternehmen und Zulieferer.

Zurück zu Huawei: Raus oder rein?Statt ein Unternehmen nur deshalb auszuschließen, weil es aus China kommt, ist es wichtig, unsere Sicherheitsparameter zu definieren und danach die Ausschreibung zu gestalten. Natürlich gibt es große Zweifel, und die müssten verlässlich ausgeräumt werden. So ein Verfahren ist seriös. Unabhängig von einem Unternehmen, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass man kombinierte Netzmodelle macht, mit verschiedenen Betreibern und mit unterschiedlichen Ebenen. Insofern glaube ich, dass der Weg der Bundeskanzlerin an dieser Stelle der sinnvollste ist.

Zumal Huawei heute schon in allen Netzen drin ist. Vor welcher Wirtschaftsspionage haben Sie mehr Angst: vor der chinesischen oder vor der amerikanischen?Sagen wir mal so: Mein Eindruck ist, dass in dieser Branche viele engagiert sind. Unabhängig davon bildet sich gerade eine internationale Daten-Opec. Denn Daten und Big Data sind das Öl der Zukunft. Die Frage ist nur: Wer ist in einer Daten-Opec dabei? Meine Sorge ist, dass Europa in Zukunft dabei keine relevante Rolle spielen könnte.

Auch die Datenscheichs sitzen nicht in Europa.Deswegen brauchen wir neben einem Green Deal auf Dauer einen klugen Data Deal, der unsere Interessen von Datenschutz, aber auch von Datenmanagement auf internationaler Augenhöhe vertritt.Täuscht eigentlich der Eindruck, oder ist Ihnen Bayern auf Dauer doch zu klein?Nein. Bayern ist eine der stärksten Regionen in Deutschland und Europa. Wir sind eng vernetzt. Wir vertreten bayrische Interessen in Berlin und Brüssel. Hinzu kommt: Im Ausland wird von vielen Deutschland und Bayern gleichgesetzt. Wir sind auch Kulturbotschafter für unser ganzes Land.

"Am schönsten ist es daheim"

Das würden nicht alle unterschreiben.Bayern hat doch viel zu bieten und eine hohe emotionale Wirkung - ob Berge, Seen, FC Bayern München, BMW oder das Oktoberfest. Zudem sind wir auch eine der modernsten Hightechregionen in der Welt für künstliche Intelligenz und CleanTech. Aber als Vorsitzender einer Regierungspartei sorge ich mich nicht nur um Bayern, sondern will mithelfen, dass es allen in Deutschland gut geht.

Der Streit zwischen Bayern und Berlin ist endgültig beigelegt?Was ich gelernt habe, und das war eine gar nicht so einfache Lernkurve: Das Motto Bavaria alone ist anachronistisch. Wir sind national und international sehr eng vernetzt und wollen gute Partner sein.

Ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...