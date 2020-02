Heutzutage wird schon das Auto zum Spion, der Bewegungsprofile über seinen Fahrer erstellt. Schutz vor Hackern liefern da nur analoge Technologien. Eine Liebeserklärung an Schreibmaschine und Oldtimer.

Es war ein denkwürdiger Beitrag, den das ZDF-Magazin "Frontal21" am 14. Januar ausgestrahlt hat. Da zeigt der renommierte Rechtsanwalt Julius Reiter, Partner in der Kanzlei von Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum, seinen 30 Jahre alten Mercedes. Gemütlich mit einem Oldtimer durchs Land zu reisen und dabei Abstand vom täglichen Stress zu gewinnen - davon träumen viele, die sich solch ein Auto leisten können. Doch bei Reiter erfüllt der Wagen noch einen viel wichtigeren Zweck. Wenn er sich mit Mandanten trifft, die auf Vertraulichkeit allergrößten Wert legen, dann bleibt ihm gar keine andere Wahl. Will er all seine Spuren verwischen, holt er seinen weißen Mercedes aus der Garage. Denn nur dieses vollkommen analoge Auto hat keine Verbindungen ins Internet und ist damit der letzte Garant, dass niemand erfährt, wo er sich gerade aufhält und mit wem er dort redet.

Die Vorsichtsmaßnahme hat einen einfachen Grund: Die heute vom Band laufenden Neuwagen sind nichts anderes als rollende Computer. In smarten Fahrzeugen sorgen bis zu 400 Sensoren in- und außerhalb des Cockpits für eine "Totalüberwachung". So formuliert es der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar - und das aus gutem Grund. Denn die heutige Fahrzeuggeneration sendet über eine kleine Antenne an der Frontscheibe Unmengen an Daten in Abständen von zwei bis 30 Minuten an die Hersteller. Dazu zählen auch die Positionsdaten der GPS-Satellitenortung. ...

