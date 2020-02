Wer erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit zurück, an sein erstes 1.000-Teile-Puzzle. Gespannt verbaut man Stein für Stein, um das perfekte Bild laut Verpackung zu erhalten. Geduldig fokussiert man das nächste Teil, dreht und wendet es, bis endlich passgenau die richtige Stelle gefunden ist. Das Ende ist bereits in Sicht - doch dann der Schock: Es fehlt ein Teil. Überall wird gesucht, unter dem Sofa, dem Teppich, im Staubsauger, aber das Teil scheint verschollen. Zuerst wird die Schwester beschuldigt, dann der Hund und zum Schluss war es mit Sicherheit ein Qualitätsproblem des Herstellers im Verpackungsprozess. 999 Teile reichen eben nicht für ein 1000-Teile-Puzzle, ein "Wird-schon-passen" gibt es hier nicht - es muss perfekt sein.

Unzählige Komponenten von verschiedenen Herstellern

Statt 1.000 Teilen sprechen wir im Anlagenbau von Hunderttausenden Komponenten. Rohrleitungen, Stahlbau, Motoren etc. - jedes Element vorgesehen für einen bestimmten Einsatzzweck. Bereitgestellt von einer Vielzahl an weltweiten Produzenten. Dazu noch zahlreiche Logistikdienstleister, die das Material über Grenzen und Zölle hinweg zeitgerecht auf die Baustelle irgendwo im nirgendwo liefern sollen. Statt eines Puzzlebauers warten dort eine Horde Montagefirmen, die täglich das nächste Element zeitgerecht verbauen wollen und fehlendes Material ein gefundenes Fressen für Terminverzögerungen darstellt.

Ein Werk, das in den 90er-Jahren noch in fünf Jahren gebaut wurde, muss heute in zwei fertig sein. Das heißt: Parallel, nicht ...

