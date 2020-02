Aus dem Segment der Non-Financials begab Tyco Electronics eine EUR 550 Mio. Anleihe bei MS+38 BP mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Deutsche Bahn preiste eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+17 BP (4J). Telenor begab eine Dualtranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 1 Mrd. (A: EUR 500 Mio., MS+38 BP, 8J; B: EUR 500 Mio., MS+65 BP, 15J). Cepsa begab eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+93 BP (8J) und Sarens platzierte eine EUR 300 Mio. Anleihe bei einer Emissionsrendite iHv. 5,75 % (7NC3). Q-Park platzierte eine Senior Secured Multitranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 1,455 Mrd. (A: EUR 425 Mio., 1,5 %, 5NC2; B: EUR 400 Mio., 3mE+200 BP, 6NC1; C: EUR 630 Mio., 2 %, 7NC3). Der einzige Financial Emittent am EUR Credit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...