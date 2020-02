Airbus startet mit Auftragsboom ins Jahr - Nettobestellungen Januar 274 Flugzeuge Bastei Lübbe nimmt Wertminderungen bei einer 51% Finanzbeteiligung vor - Reduzierung der Konzernprognose Commerzbank kämpft wieder mit IT-Problemen (FAZ) Ceconomy steigert Nettogewinn deutlich - Prognose bestätigt CENTROTEC setzt positiven Trend bei Umsatz und Ergebnis fort Qiagen weiter in Verkaufsgesprächen - "sehr an eigenem Verkauf interessiert" (CTFN) Finanzinvestor Triton macht Renk-Aktionären Übernahmeangebot (Mindestpreis EUR 106,20) Credit Suisse beruft Thomas Gottstein zum neuen CEO - folgt auf Tidjane Thiam Enel verdient operativ mehr als erwartet Engie-Aufsichtsrat will Vertrag von Chefin Kocher nicht verlängern EU prüft Grandvision-Übernahme ...

