Die ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413) hatte sich mit dem eigentlich geplanten neuen Hauptaktionär Adler Real Estate geeinigt: ADO bietet den Adler Aktionären ADO Aktien und übernimmt gleichzeitig Consus Real Estate - a new star willl be born! Und jetzt geht es los mit der offiziellen Übernahmeofferte der ADO Properties SA für die Aktionäre der Adler Real Estate. Es gibt die bereits genannten 0,4164 ADO-Aktien für eine Adler-Aktie. Ein Angebot, dass nicht scheitern kann, da bereits 52,25 gesichert sind. Natürlich sind 90% plus X das Ziel für eine schnelle und effektive Verschmelzung - nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...