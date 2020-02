Viele Argumente sprechen für neue Rekordstände am deutschen Aktienmarkt. Der Startschuss für diese Aktion könnte am heutigen Nachmittag fallen.

Die "Operation neues Rekordhoch" geht in die entscheidende Phase: Der deutsche Leitindex liegt in der ersten Handelsstunde gegenüber dem Vortagesschluss zwar 0,3 Prozent im Minus bei 13.538 Zählern.

Doch wer Märkte "zu lesen" versteht, der weiß: Wenn ein Aktienindex sich trotz einer augenscheinlichen Krise wie aktuell das Coronavrius in der Nähe seines Allzeithochs, dann will der Markt einfach höher.

Das alles war bereits zum Wochenbeginn spüren: Die Angst, die nächste Rally zu verpassen, war größer als die, sich vor einem virusbedingten Kurseinsturz in Sicherheit bringen zu müssen. Gegenüber dem Tiefstand vor einer Woche ist der Leitindex um mehr als 700 Punkte gestiegen. Seit Montag hat der Dax jeden Tag zugelegt.

Am Donnerstag hatte der Index dank Spekulationen auf eine rasche Eindämmung des Coronavirus 0,7 Prozent im Plus bei 13.574 Punkten geschlossen. Das gestrige Tageshoch lag bei 13.608 Zählern und damit nur noch 32 Punkte unterhalb des bisherigen Rekordhochs das die Frankfurter Benchmark am 22. Januar mit 13.640 Zählern erreicht.

Doch wie geht es weiter mit der Operation neues Allzeithoch? Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt eine wöchentliche Stimmungsumfrage unter privaten und institutionellen Investoren auswertet, erwartet zwar Gewinnmitnahmen in der Nähe des bisherigen Rekordhochs von 13.640 Punkten.

Doch die Verkäufe müssen nicht unbedingt zu einem deutlichen Kursrücksetzer führen, zumal laut Goldberg noch vielen Anleger kaufen wollen. In diesem Fall müssten die aktuellen Optimisten möglicherweise das nachholen, was sie bislang anscheinend meiden wollten: dem Markt zu steigenden Kursen hinterher rennen zu müssen. Dann wäre der Dax schnell bei 13700 Punkte.

Auch für Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Baader Bank sind "grundsätzlich nachhaltige Schreckensvisionen nicht angebracht". Schließlich zeigen die Einkaufsmanagerindizes in der Industrie vieler Länder eine klare Trendumkehr nach oben, obwohl bei Befragungen der Unternehmen das Corona-Thema schon akut war. "Offenbar überwiegt bei den befragten Unternehmen die Erleichterung über das erste Teilabkommen im US-chinesischen Handelsstreit die diffusen Virus-Ängste", meint er.

In Asien sind die Märkte etwas gefallen, laut Agenturmeldungen aufgrund der der hohen Wachstumsrate des Coronavirus. Die chinesischen Gesundheitsbehörden gaben die Zahl der bekannten Infektionen mit 31.161 und die der Todesfälle mit 636 an.

Vermutlich nahmen die Anleger aber einfach nur Gewinne mit oder einige haben die Sache nicht verstanden. Denn entscheidend ist aus Sicht der Märkte nicht die Zahl der Infizierten oder die Virus-Wachstumsrate, sondern die Infektionsrate. Und dieser Wert ist laut Daten der Weltgesundheitsorganisation gestern auf 15 Prozent gefallen. Anfang dieser Woche lag dieser ...

