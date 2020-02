Konzernchef Baumann arbeitet am Comeback von Bayer. Nach einem Vergleich mit Klägern in den USA sollen neue Produkte und digitale Angebote beweisen, dass der Kauf von Monsanto doch eine gute Idee war.

Mit schnellen, kreisenden Armbewegungen wirbelt Nico van Vliet einen Strauch Kirschtomaten durch die Luft. Es passiert: nichts. Die roten Früchte trotzen den Fliehkräften. "Versuchen Sie das mal mit einem anderen Strauch", sagt van Vliet.

Für den freundlichen Niederländer sind die Hafttomaten keine Spielerei, sondern eine sinnvolle Innovation. Händler und Kunden könnten sich künftig an der Gemüsetheke die Plastikfolie ersparen, weil sie nicht mehr fürchten müssten, dass einzelne Tomaten sich lösen. Einige Handelskonzerne hätten die Züchtung bereits in ihr Sortiment aufgenommen.

Und Kundenbetreuer van Vliet kann Einkäufern noch andere Erfolge der genetischen Gewächsoptimierung präsentieren. Die Kohlrabisorte Cordivex verfärbt sich garantiert nicht gelblich. Eine Fortentwicklung des Brokkoli wächst so hoch, dass sich landwirtschaftliche Hilfskräfte bei der Ernte nicht mehr bücken müssen. Und eine spanische Paprikavariante punktet mit bisher unerreichten Maßen - und soll sich deshalb besonders gut verkaufen lassen.

Die botanischen Kreationen sind das Ergebnis der Arbeit von mehreren Dutzend Forschern im niederländischen Bergschenhoek. Die zwischen Rotterdam und Den Haag gelegenen Labore gibt es seit 80 Jahren. Das US-Unternehmen Monsanto kaufte sie 2008; nach dessen Übernahme gehören sie heute dem Bayer-Konzern - und spielen in der Strategie der Leverkusener eine zentrale Rolle: Der größte Agrarkonzern der Welt will mit Gemüseinnovationen einen Beitrag dazu leisten, die Ernährungsprobleme der Welt zu lösen.Für Bayer-Chef Werner Baumann geht es aber auch um viel Näherliegendes: Er will beweisen, dass sich der Kauf von Monsanto für etwa 63 Milliarden Dollar am langen Ende lohnt. Der Konzernlenker schwärmt trotz Zehntausender Klagen unverdrossen vom "großen Potenzial" und der "wirtschaftlichen Logik" der von ihm besiegelten Verbindung. Baumann plant bereits für die Zeit nach einem möglichen Glyphosat-Vergleich. Tatsächlich ergänzen sich beide Unternehmen gut: Bayer ist stark beim Thema Pflanzenschutz, Monsanto beim Saatgut. Bei wetterfesten Samen und digitaler Technik, die Bauern dabei hilft, Pflanzenschutz- und Düngemittel gezielt einzusetzen, kann niemand den Amerikanern das Wasser reichen.

Sauberes Schmuddelkind?

Ist der immense Kaufpreis also doch angebracht? Zweifel bleiben. Der weltweite Agrarmarkt ist in den vergangenen Jahren entgegen der Prognosen kaum gewachsen. Die Skepsis gegenüber gentechnisch veränderten Produkten hat vor allem in Europa weiter zugenommen. Und die Prozesse um mögliche Nebenwirkungen des populären Unkrautvernichters Glyphosat haben das Image des Konzerns nachhaltig ramponiert. Bayer ist vom angestrebten Sauber-Image so weit entfernt wie das Leverkusener Leuchtkreuz vom Mond. Und der Ruf des Konzerns dürfte sich nur schwer bessern lassen - selbst wenn die Verfahren zu einem glimpflichen Ende kommen sollten.

Das Ansehen von Monsanto war schon vor der Klagewelle nicht eben vorteilhaft. "Jedem war klar, dass der Konzern das Schmuddelkind der Branche ist", sagt ein mit der Transaktion vertrauter Berater. Durch vorangegangene Übernahmen waren für Bayer allerdings keine anderen Zusammenschlüsse mehr möglich. Indes: Der neue Partner erwies sich als "noch schmuddeliger als erwartet", sagt der Berater.

Mehr als 40.000 Klagen laufen derzeit gegen Bayer in den USA. Klägerinnen wie die Kalifornierin Teri McCall, deren Mann 2015 an Krebs starb, verlangen Schadensersatz, weil Glyphosat die Krankheit ausgelöst haben soll. Bayer bestreitet das mit Verweis auf zahlreiche Studien; vor wenigen Tagen erst erklärte die US-Umweltbehörde EPA den Unkrautvernichter für unbedenklich. Drei Gerichte sahen das bisher anders. Sie verurteilten den Konzern in erster Instanz zur Zahlung von mehr als 200 Millionen Dollar. Bayer hat Berufung eingelegt.Der Druck zur Einigung wächst. Die Unsicherheit um die Verfahren lastet auf der Bayer-Aktie; Anteilseigner wie der Hedgefonds Elliott drängen deshalb auf einen Vergleich. Er wird in diesen Tagen und Wochen erwartet. Der erfahrene Mediator Ken Feinberg rechnete Mitte Januar mit einem Zeitraum von drei bis vier Wochen. Im Umfeld von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...