ESET erhielt beim AV-Comparatives Summary Report 2019 Gold-Auszeichnungen in den Kategorien "Overall Performance" und "Real-World Protection". Darüber hinaus konnte der europäische Sicherheitshersteller auch in der Kategorie "False Positive" mit Top-Ergebnissen überzeugen. Der Summary Report des unabhängigen Testinstituts AV-Comparatives fasst die Ergebnisse der im Laufe des Jahres 2019 getesteten Sicherheitslösungen zusammen. Die Produkte mit den höchsten Punktzahlen in den verschiedenen Tests werden für ihre durchgehend guten Ergebnisse im Gesamtjahr ausgezeichnet. Im aktuellen Bericht wurde Security-Software für Windows-Betriebssysteme von 16 verschiedenen Herstellern untersucht. ESET erzielte in insgesamt drei Kategorien hervorragende Ergebnisse. Der AV-Comparatives Summary Report 2019 ist online verfügbar.



"Die Auszeichnungen durch AV-Comparatives belegen die Leistungsfähigkeit unserer Security-Technologien und die der von uns entwickelten Lösungen zur Abwehr von Cyber-Angriffen," so Christoph Thurm, Product Manager bei ESET. "Bei der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Sicherheitslösungen hören wir auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden. Die Auszeichnungen zeigen uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben."



Overall Performance (geringe Systembelastung)



In dieser Kategorie erhielt ESET die Goldmedaille für die geringe Systembelastung. Dabei werden die Auswirkungen jedes Produkts auf die Systemgeschwindigkeit und -leistung bewertet. ESET hat in dieser Kategorie durchweg hervorragende Ergebnisse erzielt und seine Silberauszeichnung in derselben Kategorie im Jahr 2018 nochmal verbessert.



Enhanced Real-World Test (erweiterter Schutz vor Bedrohungen)



ESET erhielt eine Goldmedaille in der Kategorie Advanced Threat Protection. Dieser Bereich ist neu für 2019 und 2020. Der Test befasst sich mit der Fähigkeit eines Programms, sich vor erweiterten gezielten und dateilosen Angriffen zu schützen. ESET war nur einer von zwei Anbietern, die alle 15 gezielten Angriffe im Testprozess blockierten.



False Positive Test



Bronze erzielte ESET im False Positive Test. Wie der Bericht feststellt, können sogenannte False Positive, also Fehlerkennungen, genauso viele Probleme verursachen wie eine echte Infektion. Daher ist die Vermeidung dieser Fehlerkennungen ein entscheidendes Element jedes Antivirenprodukts. AV-Comparatives führte im Rahmen des Malware-Schutztests und des Real-World-Protection-Tests umfangreiche Tests auf Fehlalarme durch.



Der AV-Comparatives Summary Report für das Jahr 2019 ist online verfügbar: https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2019/



