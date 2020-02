Das neue Jahr hat für die Altkleiderbranche im Wesentlichen genauso düster begonnen wie das alte Jahr zu Ende gegangen ist. Eine Besserung, darin scheint man sich in der Branche offenbar einig, ist nicht in Sicht. So ist weiterhin "mehr als ausreichend Originalsammelware am Markt". Angesichts der ausreichenden Versorgung mit Sammelware fahren die Unternehmen nach wie vor die Strategie, Originalware ...

Den vollständigen Artikel lesen ...