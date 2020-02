Tesla -2.78% finelabels (FLB1899): Noch eine Anmerkung zu meinem Depotwert Tesla. Ross Gerber, ein Tesla-Bulle und Präsident der Gerber Kawasaki in Santa Monica reduzierte auch die Tesla-Position in seinem Fond. Er hofft, mehr zu kaufen, wenn die Aktie fällt, und sagte, dass eine faire Bewertung bei $ 550 liegen würde. Ich bleibe am Ball und werde ggf meine Position bei einem weiteren Rückgang wieder aufstocken. Ross Gerber hält mittelfristig Kurse von über $ 1000 für durchaus realistisch. Alfred Maydorn vom Aktionär nennt als mittelfristige Hausmarke sogar $ 3000. (07.02. 09:34) >> mehr comments zu Tesla: ...

