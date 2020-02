Die wohl entscheidende Frage bei der Auswahl des richtigen Sensors ist die nach der Applikation. Dabei ist wesentlich, mit welchem Medium der Sensor beaufschlagt wird. Handelt es sich um korrosive Medien oder um Wasser, ist die Auswahl meist stark eingeschränkt und es wird möglicherweise teuer. Gerade in der Pneumatik funktioniert nicht jeder Sensor zuverlässig: Da immer ein wenig Öl in der Luft vorhanden ist, wird der Sensor mit der Zeit angegriffen und kann ausfallen. Ebenso wichtig ist es, darauf zu achten, dass der Sensor nicht überdimensioniert ist und man die Kosten damit in die Höhe treibt. ...

