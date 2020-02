Der Telekom gehen auf der Suche nach Zulieferern für das 5G-Netz die Alternativen aus. Huawei steht unter Spionageverdacht, bei Nokia soll es laut Telekom-Dokumenten offenbar Qualitätsprobleme geben.

Der Deutschen Telekom gehen auf der Suche nach guten und zuverlässigen Ausrüstern für den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes offenbar die Alternativen aus. Der chinesische Zulieferer Huawei steht unter Spionageverdacht und wird vielleicht von Staats wegen vom Aufbau der wichtigen Infrastruktur ausgeschlossen. Dazu gibt es auch noch Qualitätsprobleme beim finnischen Netzwerk-Ausrüster Nokia, wie aus Dokumenten der Telekom hervorgeht, die Reuters vorliegen. Doch weil ansonsten eigentlich nur noch der schwedische Ericsson-Konzern als Zulieferer übrig bliebe, will die Telekom Nokia noch eine Chance geben. Einem Insider zufolge hat sie die Finnen aufgefordert, ihre Leistungen zu verbessern, um ihre Chancen auf Aufträge beim Bau des neuen Netzes zu wahren.

Die Telekom hat Nokia bereits als Ausrüster für ihre Funknetze bis auf eine Ausnahme in allen Märkten Europas fallen lassen, laut einem Insider und Dokumenten, die von Managern des Einkaufsteams der Telekom für interne Treffen und Gespräche mit Nokia zwischen Juli und November 2019 erstellt wurden. Begründet wird das damit, dass Nokia in der Vergangenheit die schlechtesten Leistungen aller Ausrüster gezeigt habe. Mit diesem Befund wurde Nokia-Chef Rajeev Suri bei einem Treffen im Juli konfrontiert. Nokia "muss zulegen", heißt es in einer Unterlage zu dem Treffen. Im November gab es dann Zusicherungen von Nokia, wie aus einer weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...