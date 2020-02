Klimaanlagen in Rechenzentren, industrielle Kühlsysteme oder Wärmepumpen arbeiten heute noch überwiegend mit klimaschädlichen Treibhausgasen. Dem will die EU mit der neuen F-Gas-Verordnung einen Riegel vorschieben. Ziel ist es, die Emissionen des Industriesektors bis 2030 um mehr als 70 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Mit dem sogenannten Phase-Down-Verfahren leitete die EU bereits ab 2015 eine schrittweise Beschränkung für die Verwendung von fluorierten Treibhausgasen mit einem Treibhausgaspotenzial (GWP) ein. In der Übergangszeit von 2016 bis 2030 sollen sich die GWP-Werte der Kältemittel ...

